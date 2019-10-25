Водитель Volkswagen Polo арестован по делу о ДТП на Лермонтовском проспекте

В ДТП пострадали восемь человек. Фото: https://vk.com/spb_today

В ДТП пострадали восемь человек. Фото: https://vk.com/spb_today

Ленинский районный суд Петербурга арестовал предполагаемого виновника ДТП на перекрестке Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала.

Обвиняемый в совершении преступления по ч.1 ст.264 УК РФ (Нарушение лицом, управляющим транспортом, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) Сухбатулло Киргизбаев заключен под стражу сроком по 23 декабря, сообщили gazeta.spb.ru в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, 23 октября Volkswagen Polo выехал на красный свет на перекрестке Обводного канала и Лермонтовского проспекта, где столкнулся с Renault, который от удара перевернулся. Обе иномарки влетели в толпу пешеходов, переходящих дорогу на зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пострадали восемь человек. Водитель Renault госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что жертвами дорожно-транспортного происшествия на пересечении Лермонтовского проспекта и набережной Обводного канала стали восемь человек.