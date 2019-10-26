В петербургском автобусе проросли грибы

В автобусе выросло пять грибов. Фото: vk.com/frunz_life

В автобусе выросло пять грибов. Фото: vk.com/frunz_life

Благоприятный климат одного из петербургских автобусов поспособствовал росту грибов. Находка была обнаружена в пятницу, 25 октября, в салоне автобуса №74.

Транспорт курсирует от Малой Балканской улицы до площади Пролетарской Диктатуры. Снимками найденного жители поделились в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи отметили, что под стальным уголком выросли пять грибов.

В комментариях подписчики группы пишут, что в салоне общественного транспорта оказался чрезвычайно приятный климат для грибов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржцы приносят домой около 5 кг грибов. Поход в лес заканчивается хорошим «уловом». Самыми любимыми грибами для жителей Северной столицы стали подберезовики и белые.