Петербуржцы и москвичи больше всех в России любят грибы

В среднем грибник приносит домой около 5 кг добычи, если живет не в Сибири.

Почти каждый второй москвич и петербуржец ходят за грибами. Самыми популярными грибами стали белые и подберезовики.

Около 48% ходили в лес по грибы и ягоды последние 1-2 года, сообщает ВЦИОМ 13 августа, социологи опросили 1,6 тысяч респондентов. Жители двух столиц больше всего любят собирать грибы: процент грибников в Петербурге и Москве доходит до 47%.

Из грибов более половины опрошенных (52%) предпочитает именно белые грибы. Поберезовики оказались вторыми по популярности (35%). Третье место взяли подосиновики (33%). В среднем грибник приносит домой около 5 кг добычи, но в Сибири эта цифра доходит до 7 кг.

Стоит отметить, что Ленобласть, куда петербуржцы ездят за грибами, стоит на 65-ом месте по чистоте регионов РФ из 85-ти, а грибы впитывают все загрязнения окружающей среды.

Текущий грибной сезон пока что не вызывает восторгов у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — грибов в лесах регионов немного, о чем GazetaSPb ранее сообщила.