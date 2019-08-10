Жители Петербурга и Ленобласти обсуждают грибы в лесах

Пока что грибной сезон не впечатляет любителей отдыха на свежем воздухе.

Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области обсуждают грибы — а точнее их отсутствие. Пока что грибной сезон не впечатляет любителей побродить по лесам в поисках даров природы.

Петербуржцы спрашивают о возможных грибных местах в сервисе Яндекс.Район. В ответ им называют лес в Горелово, Лосево, Стрельцово и Карельский перешеек. Впрочем, эти места называют как грибные “в теории” — те, кто уже съездил в лес, разводят руками в Интернете и рассказывают, что нашли немного или совсем ничего этим летом. Грибов якобы нет в Токсово, Грузино и Выборгском районе Ленобласти.

Безопасность грибов в лесах Ленобласти вызывает сомнения. Житель Соснового Бора рассказал, что нашел гриб неподалеку в лесу, а позже пришел домой и замерил содержание тяжелых металлов в нем. Показатель оказался в 4 раза выше нормы. Впрочем, пользователи Интернета не восприняли слова мужчины всерьез.

Ранее GazetaSPb сообщила, что грибы из Ленобласти могут быть опасны для здоровья.