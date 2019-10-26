Пожарные потушили квартиру на улице Морской Пехоты

Пожарные потушили квартиру на улице Морской Пехоты
Сведения о возможных пострадавших не приводятся. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Кировском районе Северной столицы спасатели потушили пожар в однокомнатной квартире. Возгорание случилось в пятницу, 25 октября, в доме №10 по улице Морской Пехоты.

Информация о пожаре поступила огнеборцам в 13:52. К месту происшествия были направлены 12 сотрудников на трех специальных машинах. К моменту их прибытия огонь уже охватил 18 квадратных метров помещения.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, полностью ликвидировать пламя удалось к 14:13.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о страшной аварии в Алтайском крае. Одна из машин выехала на полосу встречного движения, где столкнулась со второй. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь человек.

ГУ МЧС России по Петербургу квартира пожар
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Поклонская заявила о праве женщин на аборты
Ученые установили, как восстанавливалась жизнь после вымирания динозавров
Пожарные потушили квартиру на улице Морской Пехоты
Восемь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Алтайском крае
Из-за пожара в Калифорнии сотни тысяч домов могут остаться без электричества
В кафе в Улан-Удэ взорвался газ, пострадали 12 человек
Пожарные потушили полыхающую стену сарая в Ломоносовском районе
Самолет с Бутиной вылетел из США в Россию