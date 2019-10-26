Пожарные потушили квартиру на улице Морской Пехоты

В Кировском районе Северной столицы спасатели потушили пожар в однокомнатной квартире. Возгорание случилось в пятницу, 25 октября, в доме №10 по улице Морской Пехоты.

Информация о пожаре поступила огнеборцам в 13:52. К месту происшествия были направлены 12 сотрудников на трех специальных машинах. К моменту их прибытия огонь уже охватил 18 квадратных метров помещения.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по городу, полностью ликвидировать пламя удалось к 14:13.

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