Поклонская заявила о праве женщин на аборты

Зампредседателя Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская высказала свое мнение об абортах. С ее слов, это личное дело каждой женщины.

По мнению зампредседателя, у женщин, которые решаются на аборт, могут быть самые разные причины. Как сообщает телеканал «360», она отметила, что в большинстве случаев за запрет абортов ратуют те, кто физиологически не может родить и не понимают, как можно добровольно отказаться от ребенка.

Поклонская подчеркнула, что тело женщины принадлежит только ей, как и ее здоровье. Она также добавила, что многие женщины хотят иметь детей, но этому препятствуют различные обстоятельства. В связи с чем, на ее взгляд, в стране стоит доработать программу социальной защиты.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Поклонская ответила на заявление Собчак. Телеведущая высказалась о длине ее юбки.