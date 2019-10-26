Студент утонул в Мойке, спасая шапку подруги

Одного из парней, прыгнувших в воду, спасли. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Одного из парней, прыгнувших в воду, спасли. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Сегодня ночью, 26 октября, в водах Мойки погиб житель Петербурга. Он прыгнул в реку вместе с другом, чтобы добраться до шапки девушки.

Трагический инцидент произошел на набережной около двух часов ночи. Согласно данным городского МЧС, сообщает «Фонтанка», на помощь к студентам поспешили прохожие. К месту происшествия вызвали скорую помощь и спасателей.

До прибытия служб жители смогли вытащить на берег одного из пловцов. Спасти жизнь второго не удалось. Тело 19-летнего парня достали из воды водолазы. Позже выяснилось, что уроженец Комсомольска-на-Амуре приехал в Северную столицу учиться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о мужчинах, которые прыгнули в Мойку. Таким действием они решили попрощаться с летом.