Три мужчины попрощались с летом, сиганув с Красного моста в Мойку

В Петербурге трое неизвестных мужчин утром 28 августа прыгнули в реку Мойку с Красного моста.

Экстремалы друг за другом кидались в воду с криком: «Прощай». Видео, на котором отчаянные горожане ныряют в Мойку, опубликовали в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня в 8 утра ребята прощались с летом», — написали очевидцы.

Мужчины предварительно разделись до трусов. Первый прямиком кинулся в воду. Второй выбрал для захода эффектное сальто назад. Третий прыгнул кувырком вперед. Что произошло с мужчинами дальше, неизвестно.

Отметим, что река Мойка в центре Петербурга не предназначена для купания. Местные жители обратили внимание на то, что в водоеме полно грязи и бактерий.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что мужчина в костюме Человека-паука прыгнул с Аничкова моста на тросе, имитирующим паутину. Неизвестного заметили прохожие, когда он качался над рекой Фонтанкой.