Человек-паук пролетел над Фонтанкой на «паутине»

Человек-паук на Аничковом мосту. Скриншот: vk.com/unreleased_dtp
Человек-паук на Аничковом мосту. Скриншот: vk.com/unreleased_dtp

В центре Петербурга очевидцы заметили неизвестного в костюме Человека-паука. Мужчина неуклюже пролетел на паутине над рекой Фонтанкой.

Мужчина повис на троссе, иметирующем паутину, и прыгнул с Аничкова моста. Посмотреть на трюки собрались прохожие и туристы.

Видео, на котором «Человек-паук» качается на паутине над водой, опубликовали в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети»ВКонтакте». Ролик посмотрели несколько тысяч человек.

Отметим, что 4 июля в российском прокате состоялась премьера фильма «Человек-паук: Вдали от дома». Он повествует о каникулах Питера Паркера в Европе. Главную роль в фильме исполнил 23-летний актер Том Холланд.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, что пассажиры встретили в петербургском метро мужчину в костюме Человека-паука. Переодетый выступал на станции «Адмиралтейская», танцевал и показал несколько акробатических трюков.

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