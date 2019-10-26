Районным администрациям Петербурга разрешили штрафовать за свалки

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, позволяющий районным властям составлять протоколы за организацию нелегальных свалок.

Как сообщает пресс-служба Смольного, согласно подписанному закону, должностные лица районных администраций Петербурга смогут составлять протоколы об организации несанкционированных свалок отходов. Организаторам таких свалок грозит административный штраф.

До этого момента, право на составление таких протоколов имели только должностные лица профильных комитетов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что свалка в 1000 км в Ломоносовском районе может стать причиной уголовного дела. Прокуратура обнаружила огромную незаконную свалку, занимающую 1000 кубометров в Ломоносовском районе в Виллозском поселении.