Матильда подшутила над новой супругой Шнурова

Матильда подшутила над новой супругой Шнурова
Матильда Шнурова. Фото: instagram.com/matilda.shnurova

Экс-супруга музыканта и лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова подколола новую избранницу артиста.

Матильда опубликовала в своем Instagram-аккаунте новые снимки, где она запечатлена во время своей прогулки по Царскому Селу. Однако внимание пользователей привлек не столько ее стильный образ, сколько подпись под публикацией.

«Не поэтесса, но все же», — так Матильда подписала опубликованные снимки.

Напомним, что Сергей и Матильда Шнуровы развелись в прошлом году. Вскоре после этого музыкант женился на Ольге Абрамовой, которую представил всем как «поэтессу Варвару». Именно по этой причине пользователи предположили, что подобным образом Матильда «троллит» его новую пассию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Шнуров советует россиянам отказаться от публикаций в соцсетях.

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