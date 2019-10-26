Дороги Ленобласти стали безопаснее: у лосей завершился брачный период

Брачный период у лосей, живущих в Ленобласти, подошел к концу. Это значит, что водители теперь почти не подвержены риску неожиданной и опасной встречи с животным на дороге.

Сезон спаривания у лосей длится около полутора месяцев, с двадцатого августа по десятое октября. В начале брачного периода самцы устраивают драки за самок. На втором этапе оставшиеся неоплодотворенными особи вновь провоцируют лосей сражаться между собой.

Как сообщает «Фонтанка» со ссылкой на биолога Павла Глазкова, в этом году осень выдалась достаточно теплой, в связи с чем брачный период продлился дольше обычно, завершившись на неделю позже. Эксперт отметил, что наступившее спокойствие — относительное, и автомобилистам по-прежнему стоит быть предельно сосредоточенными за рулем. Особенно в зонах, отмеченных знаком «Осторожно, лоси!».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о начале миграции лосей в Ленобласти.