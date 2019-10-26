Музеи в Петербурге признали самыми дорогими в России

Больше всего россияне тратили за один поход в музей россияне тратили в Петербурге, а также в Татарстане и Белгородской области.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на исследование «Платформа ОФД», число походов россиян в музеи выросло выросло на 8% за последний год. Эксперты сравнили продажи в российских музеях за третий квартал этого года и тот же период прошлого года.

Согласно итогам исследования, средний чек покупки в музеях вырос на 8% по сравнению с прошлым годом. Теперь этот показатель составляет 540 рублей за одно посещение.

А совокупный объем трат в музеях по всей России вырос на 16%. Так, больше всего за одно посещение музея тратили в Петербурге, Татарстане и Белгородской области — более тысячи рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что почти 40 музеев Петербурга сделают бесплатными во время Культурного форума.