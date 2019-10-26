В Америке мужчина заживо сгорел в Tesla

В штате Флорида отец пятерых детей заживо сгорел в электромобиле Tesla, потому что у него не открылась дверь.

48-летний анастезиолог погиб на глазах полицейского, который пытался ему помочь. Мужчина не справился с управлением и врезался в дерево, что спровоцировало возгорание. Ставший свидетелем аварии сотрудник полиции пытался открыть дверь автомобиля, чтобы вытащить водителя. Однако дизайн Tesla предполагает отсутствует любых ручек с внешней стороны, они появляются лишь с помощью нажатия кнопки.

Сбой в электронике стал причиной гибели мужчины, потому что открыть дверь полицейский не смог. Ему оставалось лишь наблюдать как водитель задыхается от дыма. На данный момент проходит судебное разбирательство с компанией-производителем электромобиля.

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