Почти $2000 неизвестные выкрали из петербургской квартиры

Полиция Калинского района разыскивает злоумышленника, похитившего крупную сумму из квартиры в доме проспекте Науки.

Сотрудники отделения полиции, находящегося в Калининском районе Санкт-Петербурга получили заявление, в котором сообщалось, что 25 октября произошла квартирная кража в одном из домов по проспекту Науки, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший 30-летний мужчина заявил, что кража произошла в период с 8:30 до 23:30 часов 25 октября. Пострадавший предполагает, что неизвестный нашел ключи от квартиры и затем с их помощью проник внутрь и выкрал деньги, которые хранились в рабочем столе.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи, идет расследование.

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