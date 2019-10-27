У дома на Трамвайном сгорела ночью Kia Rio

В ночь с субботы на воскресенье в одном из дворов дома по Трамвайному проспекту загорелся легковой автомобиль Kia Rio, спасатели прибыли около трех часов ночи.

Прошедшей ночью неподалеку от дома номер 32 по Трамвайному проспекту в Кировском районе Санкт-Петербурга загорелся автомобиль. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия после того, как получили сообщение о пожаре приблизительно в три часа ночи.

Девятеро спасателей в течение часа устраняли огонь, сообщила в пресс-службе МЧС России. Огонь был устранен к четырем часа утра при помощи двух единиц техники.

Информации о пострадавших нет, причины возгорания пока неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что неизвестные выкрали почти две тысячи долларов из рабочего стола в квартире одного из домов по проспекту Науки в Санкт-Петербурге.