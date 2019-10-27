На Хошимина в пожаре погиб мужчина, его мать госпитализировали

У пенсионерки ожоги. В каком состоянии она находится – не уточняется.

Все случилось сегодня утром, 27 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальных сетях, а подробностями поделились в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пожар произошел на улице Хошимина в квартире, захламленной мусором. Прибывшим спасателям пришлось эвакуировать жильцов дома. Из пожара успела спастись 73-летняя женщина, а вот ее сыну повезло меньше – его тело нашли под завалами. Пенсионерку госпитализировали с ожогами. Что стало причиной страшного инцидента – не уточняется.

Напоминаем, что подобное произошло 15 октября на Светлановском проспекте. Там в захламленной квартире тоже пострадали люди.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что деревянный дом с тремя детьми сгорел под Рязанью. Внутри сгоревшей постройки находились две девочки, одной из них было четыре года, другой меньше года, и годовалый мальчик.