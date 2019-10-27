Водитель каршеринга сбежал с места ДТП на Комендантском

Автомобилист врезался в несколько припаркованных машин, а затем скрылся.

Все случилось сегодня днем, 27 октября, на Комендантском проспекте. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что неизвестный на «Яндекс.Драйве» «собрал несколько припаркованных машин». После этого гореводитель оставил место происшествия и скрылся. По предварительным данным, никто не пострадал, кроме автомобилей. Люди, обсуждая инцидент, отметили, что каршеринги часто попадают в аварии. Другие думают, найдут ли виновника ДТП.

«Найти-то найдут, только толку, не он последний… Эта страна не для каршеринга»,

— убежден один из подписчиков сообщества.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что поезд насмерть сбил мигранта в Ленинградской области. Машинист заметил пешехода, одна тот не отреагировал на сигналы поезда.