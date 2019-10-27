В Красном Селе задержали мужчину, устроившего стрельбу в кафе

Петербуржец достал охотничье ружье и выстрелил в землю. Никто не пострадал.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем gazeta.spb.ru рассказали в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось в субботу на улице Первого Мая в Красном Селе в одном из кафе. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из них достал из автомобиля охотничье ружье. Выстрел он, к счастью, произвел в землю, а не человека, так что все остались живы – отделались испугом.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать хулигана. В его отношении возбудили административное дело, у мужчины также отобрали ружье.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что очевидец рассказал подробности стрельбы в воинской части в Забайкалье. По словам очевидца, после того, как выстрелы прекратились, молодой человек с оружием выбежал из воинской части и побежал в ЗАТО Горный под Читой.