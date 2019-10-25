Очевидец рассказал подробности стрельбы в воинской части в Забайкалье

Всего погибли восемь человек. Фото: pixabay

Всего погибли восемь человек. Фото: pixabay

Очевидец происшествия в Забайкальском крае Юрий Черепанов рассказал подробности случившегося.

Он рассказал о том, что из -за выстрелов пришлось эвакуировать нескольких жителей. Он также отметил, что выстрелы были слышны по всей округе, сообщает радио Sputnik.

По словам очевидца, после того, как выстрелы прекратились, молодой человек с оружием выбежал из воинской части и побежал в ЗАТО Горный под Читой.

В Забайкальском крае солдат-срочник застрелил восемь сослуживцев, еще двое получили ранения.

Стрельба произошла 25 октября на территории войсковой части 54160 в поселке Горный.

Рядовой Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по другим военнослужащим. Погибли два офицера, военнослужащие по контракту и солдаты-срочники.

Шамсутдинов задержан. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц).По версии Минобороны, причиной стрельбы мог стать «нервный срыв из-за личных проблем. СМИ писали, что молодой человек мог совершить преступление из-за дедовщины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что военнослужащий начал стрелять в сослуживцев из табельного огнестрельного оружия в момент, когда они заступали в караул при пересменке.