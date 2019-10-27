Петербуржца с отеком мозга не могут вернуть на родину с Кипра больше месяца

Мужчина находится в тяжелом состоянии, но никто не спешит ему помочь.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем сообщает «Мойка 78», ссылаясь на жителя Санкт-Петербурга Александра Короткова, который рассказал о беде в его семье. Он заявил, что его сын Дмитрий вместе с женой находятся на Кипре с конца сентября. У мужчины диагностировали отек мозга, ухаживать за ним приходится россиянке. Страховая компания лишь разводит руками, так как уверяет, что это – «не страховой случай». Дмитрий не может вернуться на родину уже больше месяца и не получает должной помощи врачей. Родные мужчины просят власти обратить внимание на ситуацию и сделать все, чтобы гражданина России транспортировали домой.

Напоминаем, что сейчас в Турции находится Кира Шиловская, друзья которой также сообщают о бездействии властей и страховой компании. У девушки случился инсульт, ее не отпускают.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что друзья впавшей в кому петербурженки в Анталье требуют помощи властей.