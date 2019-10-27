В Выборге разыскивают мужчину в зеленой футболке

В Выборге разыскивают мужчину в зеленой футболке
Фото: Pixabay

Местный житель покинул дом пару дней назад и с тех пор непонятно, где он может находиться.

Обо всем стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем рассказали добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «Вконтакте». Они пишут, что 39-летний Алексей перестал выходить на связь в пятницу. Никакой подробной информации не распространяется – говорится лишь, что с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто видел его, просят рассказать об этом сотрудникам правоохранительных органов.

Алексей довольно высокий мужчина, его телосложение обозначили как плотное. Волосы пропавшего без вести – светлые, а глаза голубые. В последний раз его видели в зеленой футболке и темные штаны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге две недели ищут школьницу. У невысокой Венеры темные волосы и глаза. На девочке были надеты кроссовки, юбка, черная майка и свитер.

выборг пропал человек
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Зенит» победил «Крылья Советов» со счетом 0:2
В Выборге разыскивают мужчину в зеленой футболке
Петербуржцы стоят в пробке у Пулково из-за приезда президента Кубы
Подросток, планировавший массовое убийство, вел «тетрадь смерти»
Петербуржца с отеком мозга не могут вернуть на родину с Кипра больше месяца
Бутина развеяла миф о жизни в США
Почти 300 человек митингуют против переезда СПбГУ
В Петербург к Беглову прилетел президент Кубы