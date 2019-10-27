В Выборге разыскивают мужчину в зеленой футболке

Местный житель покинул дом пару дней назад и с тех пор непонятно, где он может находиться.

Обо всем стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем рассказали добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» в социальной сети «Вконтакте». Они пишут, что 39-летний Алексей перестал выходить на связь в пятницу. Никакой подробной информации не распространяется – говорится лишь, что с тех пор о его местонахождении ничего неизвестно. Всех, кто видел его, просят рассказать об этом сотрудникам правоохранительных органов.

Алексей довольно высокий мужчина, его телосложение обозначили как плотное. Волосы пропавшего без вести – светлые, а глаза голубые. В последний раз его видели в зеленой футболке и темные штаны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Санкт-Петербурге две недели ищут школьницу. У невысокой Венеры темные волосы и глаза. На девочке были надеты кроссовки, юбка, черная майка и свитер.