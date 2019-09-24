В Петербурге две недели ищут школьницу

15-летняя девочка не выходит на связь с 11 сентября.

В последний раз подростка видели две недели назад. Поиски ведутся во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. До сих пор непонятно, где может находиться школьница. Всех, кто видел ее, просят рассказать об этом сотрудникам правоохранительных органов.

У невысокой Венеры темные волосы и глаза. На девочке были надеты кроссовки, юбка, черная майка и свитер.

Напоминаем, что пропавшими в городе и Ленинградской области числятся сразу несколько человек. Один из них – житель Приозерского района. Он ушел из дома 27 июля и с тех пор ничего неизвестно о его местонахождении.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что в Ленобласти пропала женщина с двумя малолетними детьми. Согласно данным правоохранительных органов, у пропавшей есть молодой человек, полиция сейчас устанавливает его место проживания.