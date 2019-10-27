В Ленобласти из-за пьяного водителя погибла пассажирка автомобиля

Еще одна девушка была госпитализирована в тяжелом состоянии.

Все случилось сегодня, 27 октября, после четырех часов утра в Кировском районе Ленинградской области. Обо всем рассказывают в региональном управлении ГИБДД. Авария произошла в поселке Назия на Комсомольской улице. Автомобиль, за рулем которого сидел 20-летний пьяный молодой человек, съехал в кювет. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. В итоге машина врезалась в дерево – одна девушка погибла, другая получила серьезные травмы, а сам виновник ДТП куда-то пропал. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают личности погибшей и пострадавшей, а также выясняют обстоятельства инцидента и разыскивают мужчину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое отсталых детей препарировали мать в присутствии полупьяного отца. Этой ночью в Петербурге произошло жесткое убийство: 12-летний мальчик вырезал внутренние органы своей матери, в то время как его брат близнец поливал ее кипятком.