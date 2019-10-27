На Ленинском выгорела легковушка, огонь оплавил такси «Болт»

На Ленинском выгорела легковушка, огонь оплавил такси &#171;Болт&#187;
Машина выгорела до основания. Фото: vk.com/unreleased_dtp

В ночь на воскресенье, 27 октября, на Ленинском проспекте Северной столицы вспыхнула машина. Также досталось рядом стоящей легковушке.

Все произошло у железнодорожной станции на территории парковки. На опубликованных кадрах в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», видно, что машина неизвестной марки полностью выгорела. В результате от машины остался хрупкий корпус с обугленными внутренностями.

Около сгоревшей машины было припарковано такси-сервиса «Болт». Один бок служебной машины обуглился из-за пламени.

У такси оплавилась боковая часть. Фото: vk.com/unreleased_dtp

Причины возгорания пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о жителе Купчино, который вышел и дома нестандартным способом. Очевидцы гадают, что могло послужить причиной такого поступка.

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