В Купчино неизвестный спустился с третьего этажа по веревке из тряпок

В чем причина такого странного поступка – остается только гадать.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Новости Купчино». Местный житель сфотографировал веревку из тряпок, высунутую из окна третьего этажа, и выложил ее в сеть. Непонятно, где именно и как произошло, но фантазия комментаторов разыгралась бурно. Некоторые считают, что из окна улизнул ребенок, которого не отпускали гулять, другие же думают, что имело место быть преступление. Третье посчитали увиденное поводом для шутки – мол, как в старом анекдоте домой неожиданной вернулся муж из командировки, поэтому и пришлось кое-кому убегать. Стоит отметить, что такой способ покинуть квартиру – далеко не самый безопасный.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что обнаженный мужчина разбудил жителей Комендантского криками. Позже ему вызвали карету скорой помощи – что стало причиной неадекватного поведения, до сих пор непонятно.