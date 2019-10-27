Обнаженный мужчина разбудил жителей Комендантского криками

Он метался по двору и мешал людям спать.

Об этом стало известно сегодня, 27 октября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Воскресным утром мужчина орал «нечеловеческим голосом» и пытался попасть во двор дома на Комендантском проспекте. В процессе петербуржец разделся, а затем лег на землю и долго не мог встать. Позже ему вызвали карету скорой помощи – что стало причиной неадекватного поведения, до сих пор непонятно.

Люди в комментариях убеждены, что он был пьян, а, возможно, мужчина употребил запрещенные вещества.

«Парень кредит или ипотеку выплатил ну или развёлся. Вот и радуется»,

— считает один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что удар машин на Парашютной разбудил петербуржцев. На опубликованных снимках с места происшествия видно, что машина улетела на большое расстояние от второго участника.