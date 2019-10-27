Пожарные за час потушили полыхающую дачу в Кировском районе

Пожарные за час потушили полыхающую дачу в Кировском районе
Причины возгорания выясняются. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Кировском районе Ленобласти в садоводстве «Ольховское» спасатели тушили пожар в частном доме. Огонь вспыхнул сегодня вечеров, 27 октября, на Высокой улице.

Информация о возгорании поступила пожарным в 18:31. К месту происшествия были направлены 9 спасателей на двух единицах специальной техники. Пламя в дачном доме охватило 64 квадратных метра.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, к 19:38 огонь был полностью потушен.

Сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о выгоревшем легковом автомобиле. От пламя пострадала припаркованная рядом машина.

ГУ МЧС России по Ленобласти кировский район пожар
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