Подписчики Матильды отреагировали на ее пост: даже в подметки никакая «поэтесса» не годится

Подписчики Матильды отреагировали на ее пост: даже в подметки никакая &#171;поэтесса&#187; не годится
Матильда Шнурова. Фото: instagram.com/matilda.shnurova

Бывшая супруга музыканта и лидера группы «Ленинград» Матильда Шнурова подколола его новую избранницу.

На своей страничке в соцсети Instagram Шнурова опубликовала фотографию, где она запечатлена во время прогулки по Царскому Селу. В комментариях под снимком пользователи заявили, что «даже в подметки никакая «поэтесса» не годится». Напомним, что музыкант представил новую супругу общественности как «поэтессу Варвару».

Пользователи уверены, что Сергей когда-нибудь поймет «свою ошибку». А также добавили, что Матильде не будет уже до него никакого дела.

Снимок экс-супруга подписала кратко: «не поэтесса, но все же».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о публикации данного снимка. Большую часть пользователей привлек не образ Матильды, а подпись снимка.

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