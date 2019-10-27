Появились кадры с места ДТП на КАД, в котором пострадал ребенок

Появились кадры с места ДТП на КАД, в котором пострадал ребенок
Участниками ДТП стали три машины. Фото: vk.com/dorinspb

В воскресенье вечером, 27 октября, произошло серьезное ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. На автодороге А-118 столкнулись три машины. В Сети появились кадры с места происшествия.

В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, которая находилась в автомобиле Lada. Ее доставили в больницу с легкими травмами.

На опубликованных кадрах в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что участники заняли почти всю проезжую часть. Машины получили несильные повреждения. На место приехали службы.

Машины получили незначительные повреждения. Фото: vk.com/dorinspb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что участниками данной аварии стали грузовик и два легковых автомобиля.

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