Появились кадры с места ДТП на КАД, в котором пострадал ребенок

В воскресенье вечером, 27 октября, произошло серьезное ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. На автодороге А-118 столкнулись три машины. В Сети появились кадры с места происшествия.

В результате аварии пострадала пятилетняя девочка, которая находилась в автомобиле Lada. Ее доставили в больницу с легкими травмами.

На опубликованных кадрах в группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» видно, что участники заняли почти всю проезжую часть. Машины получили несильные повреждения. На место приехали службы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что участниками данной аварии стали грузовик и два легковых автомобиля.