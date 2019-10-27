В Петербурге состоится награждение лауреатов высшей театральной премии «Золотой софит»

В Петербурге состоится награждение лауреатов высшей театральной премии &#171;Золотой софит&#187;
Церемония состоится 28 октября. Фото: Pixabay

Сегодня вечером, 28 октября, в ТЮЗе имени А. А. Брянцева наградят лауреатов высшей театральной премии города на Неве «Золотой софит».

В ходе XXV торжественная церемонии определят участников с помощью анонимного голосования. В нем примут участие: оргкомитет, номинационный совет премии, экспертные советы, а также городское бюро правления.

Начало мероприятия назначено на семь часов вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о награждении литературной премии, которая прошла в Северной столице. Наибольшее число голосов было отдано писателю Андрею Рубанову.

награждение новости спб церемония
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Восемь обмороженных мигрантов спасли из фуры во Франции
В Петербурге состоится награждение лауреатов высшей театральной премии ...
Более 200 тысяч калифорнийцев эвакуируют из-за пожаров
Названы самые скандальные эфиры шоу «Поле Чудес»
Исследователи нашли новый антибиотик в почве тропического леса
Ксения Собчак стала жертвой фильма «Текст»
Появились кадры с места ДТП на КАД, в котором пострадал ребенок
Фильм «Текст» вышел российский прокат