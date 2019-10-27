В Петербурге состоится награждение лауреатов высшей театральной премии «Золотой софит»

Сегодня вечером, 28 октября, в ТЮЗе имени А. А. Брянцева наградят лауреатов высшей театральной премии города на Неве «Золотой софит».

В ходе XXV торжественная церемонии определят участников с помощью анонимного голосования. В нем примут участие: оргкомитет, номинационный совет премии, экспертные советы, а также городское бюро правления.

Начало мероприятия назначено на семь часов вечера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о награждении литературной премии, которая прошла в Северной столице. Наибольшее число голосов было отдано писателю Андрею Рубанову.