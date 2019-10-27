Автоледи госпитализировали в крайне тяжелом состоянии после ДТП на «Коле»

Автоледи не справилась с управлением. Фото: Pixabay

Автоледи не справилась с управлением. Фото: Pixabay

В Всеволожском районе Ленобласти произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Автоледи не справилась с управлением и влетела в столб.

Авария случилась в воскресенье, 27 октября, на 28-м километре автодороги «Кола». 33-летняя женщина, управляющая автомобилем марки Ford Focus, направлялась в сторону Волхова. В результате удара машины в столб транспорт слетел в кювет.

Как сообщили в УГИБДД по городу и области, женщину госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Она получила множественные травмы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о ДТП на КАД, в котором пострадал ребенок. В Сети появились кадры с места происшествия.