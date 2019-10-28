Спасатели почти час тушили частный дом в деревне Лампово

В Гатчинском районе Ленинградской области спасатели ликвидировали пожар в частном доме. Возгорание произошло сегодня ночью, 28 октября, на улице Строителей.

Информация о происшествии поступила пожарным в 2:40. К месту были направлены восемь человек личного состава МЧС на двух спецмашинах. Огонь охватил 48 квадратных метров постройки. Огнеборцы ликвидировали пламя менее чем за час.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по области, пожар был потушен к 3:23. Сведения о пострадавших в настоящее время уточняются.

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