Спасатели вытащили водителя из покореженной легковушки во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели вытащили водителя из легковушки после ДТП. Авария случилась сегодня утром, 28 октября, в районе деревни Манушкино.
Участниками произошедшего стали два легковых автомобиля. К настоящему моменту известно только об одном пострадавшем. К месту происшествия прибыли восемь спасателей на двух единицах спецтехники.
Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, сотрудники провели деблокировку пострадавшего, а также ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в деревне Гатчинского района. Пожарные тушили полыхающую постройку.