Спасатели вытащили водителя из покореженной легковушки во Всеволожском районе

Спасатели вытащили водителя из покореженной легковушки во Всеволожском районе
К месту происшествия оперативно прибыли спасатели. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели вытащили водителя из легковушки после ДТП. Авария случилась сегодня утром, 28 октября, в районе деревни Манушкино.

Участниками произошедшего стали два легковых автомобиля. К настоящему моменту известно только об одном пострадавшем. К месту происшествия прибыли восемь спасателей на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, сотрудники провели деблокировку пострадавшего, а также ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о пожаре в деревне Гатчинского района. Пожарные тушили полыхающую постройку.

ГУ МЧС России по Ленобласти дтп новости ленобласти
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