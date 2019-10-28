Спасатели вытащили водителя из покореженной легковушки во Всеволожском районе

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели вытащили водителя из легковушки после ДТП. Авария случилась сегодня утром, 28 октября, в районе деревни Манушкино.

Участниками произошедшего стали два легковых автомобиля. К настоящему моменту известно только об одном пострадавшем. К месту происшествия прибыли восемь спасателей на двух единицах спецтехники.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по области, сотрудники провели деблокировку пострадавшего, а также ликвидировали последствия дорожно-транспортного происшествия.

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