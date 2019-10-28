Почти половина петербуржцев выращивает дома растительность

Почти половина петербуржцев выращивает дома растительность
Были и те, кто не смогли определиться с ответом. Фото: Pixabay

Исследователи провели опрос среди восьмисот респондентов, чтобы выяснить выращивают ли горожане дома растения.

Опрос провела развлекательная социальная сет «Фотострана» провела опрос, по данным которого выяснилось, что 49% его участников с радостью выращивают дома разные растения. Респонденты считают, что они приносят в дом уют и повышают настроение.

Так, девушка из одной половины опрошенных рассказала, как еще в детстве переняла любовь к цветам от бабушки, а теперь заставила ими пол квартиры. Но нашлось и противоположное отношение, которое разделила вторая часть петербуржцев: внешний вид растений привлекательный, но растить их неинтересно.

Была и третья группа респондентов, которые не смогли определиться с ответом.

Ранее gazeta.spb.ru рассказала, что по соглашению с «Порто» теперь «Зенит» обязан выкупить Орио за семь миллионов долларов.

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