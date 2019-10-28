Пилот исчезнувшего в Пермском крае самолета погиб

Воздушное судно найдено разрушенным в лесном массиве.

Председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов, который управлял пропавшим в Пермском крае частным самолетом Cessna-172 погиб, сообщили в пресс-службе Министерства территориальной безопасности края.

Частное воздушное судно Cessna-172 поисковая группа обнаружила разрушенным в лесополосе примерно в семи километрах от деревни Аннинское Пермского района.

Легкомоторный самолет вылетел в субботу утром из деревни Нижнее Городище, он направлялся в село Фролы. Через некоторое время он пропал с радаров, на борту находился только пилот. Поиски велись двое суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что воскресным утром возобновили поиски пропавшего в Пермском крае самолета.