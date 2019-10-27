Возобновлены поиски пропавшего в Пермском крае самолета

Поиски были приостановлены на ночное время, но с наступлением светового дня их восстановили.

Утром 27 октября спасательные группы вместе с добровольцами продолжают поиски, также в них участвует вертолет Уральского авиационного поисково-спасательного центра.

Самолет ищут 34 сотрудника МЧС при помощи семи единиц техники, краевая служба спасения и добровольческий отряд.

Легкомоторный Cessna 172 вчера утром вылетел из деревни Нижнее Городище в село Фролы, на борту находился один пилот. Через некоторое время самолет исчез с радаров и до сих пор не приземлился в запланированном аэропорту. Управлял частным судном председатель региональной федерации спорта сверхлегкой авиации Геннадий Белоглазов. На телефонные звонки он не отвечает.

Следственный комитет ведет доследственную проверку по факту исчезновения судна.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что США отменяет почти все рейсы на Кубу.