Без вести пропавшую семью в Томской области нашли

Пресс-служба Управления МВД России по Томской области сообщила, что пропавшая семья с годовалым ребенком найдена.

Несколько дней назад сотрудники МЧС по Томской области сообщили, что семь, состоящая из отца, матери и годовалого ребенка выехала из города Томск на частном легковом автомобиле в населенный пункт Белый Яр Верхнекетского района.

На конечный пункт они так и не прибыли, мужчину 37 лет, 34-летнюю женщину и их годовалого сына объявили пропавшими без вести.

Поиски проводились полицией, спасателями и активистами из местного отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Информация о том, что пропавшие найдены, опубликована на официальном сайте УМВД региона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что пилот пропавшего в Пермском крае частного самолет погиб.