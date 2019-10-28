АФК «Система» откроет в Петербурге пятизвездочный отель

Корпорация АФК «Система» планирует открыть в Петербурге пятизвездочный отель. Разместить его предлагается на Итальянской улице, 8А вместо офиса МТС.

Управлять отелем будет Cosmos Hotel Group, входящая в корпорацию. Работать гостиница будет под брендом Cosmos Collection, пишут «Ведомости» со ссылкой на президента компании Александр Швейна.

Информацию подтвердили представители МТС. Персонал подразделения планируют перевести с офиса на Итальянской в другие офисы.

Отель расположится в самом центре Петербурга. В него войдут 24 номера различной категории, ресторан и конференц-зал. Открытие отеля запланировано на 2022 год. Затраты на реализацию проекта оцениваются в 300 млн. Точный размер инвестиций пока не называется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на углу Сытнинской и Кронверкской улиц могут построить апарт-отель.