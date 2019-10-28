Суд обязал РЖД позаботиться о Пассажирском доме в Малой Вишере

Суд обязал РЖД позаботиться о Пассажирском доме в Малой Вишере
Улица Революции, Малая Вишера. Скриншот: Google Maps

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал ОАО «Российские железные дороги» провести работы по сохранению объекта культурного наследия «Комплекс железнодорожного вокзала вторая половина 19 века: здание Пассажирского дома» в Новгородской области.

Здание расположено на улице Революции в городе Малая Вишера. В течение 1,5 лет РЖД обязано обратиться в Инспекцию государственной охраны культурного наследия по региону для получения разрешения на проведение работ.

Выполнить работы по сохранению объекта РЖД должен в течение трех лет, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С иском в суд обращался Новогородский транспортный прокурор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП через суд добился ремонта здания Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова на Большой Морской.

Новгородская область объект культурного наследия ржд суд
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