Суд обязал РЖД позаботиться о Пассажирском доме в Малой Вишере

Куйбышевский районный суд Петербурга обязал ОАО «Российские железные дороги» провести работы по сохранению объекта культурного наследия «Комплекс железнодорожного вокзала вторая половина 19 века: здание Пассажирского дома» в Новгородской области.

Здание расположено на улице Революции в городе Малая Вишера. В течение 1,5 лет РЖД обязано обратиться в Инспекцию государственной охраны культурного наследия по региону для получения разрешения на проведение работ.

Выполнить работы по сохранению объекта РЖД должен в течение трех лет, сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С иском в суд обращался Новогородский транспортный прокурор.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КГИОП через суд добился ремонта здания Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова на Большой Морской.