Банкиры ищут нестандартные проекты

О том, как идут дела в банковской сфере и как малому бизнесу можно получить выгодный кредит, в интервью gazeta.spb.ru рассказал Владислав Монов, старший вице-президент, управляющий директор по корпоративному кредитованию Совкомбанка.

Что сейчас происходит в сегменте корпоративного банковского бизнеса?

Клиенты чувствуют себя не лучше, чем экономика. Сейчас важно искать тех, кто не боится развиваться и умеет в непростых условиях находить для себя точки роста. Задача банков – выдерживать целевую прибыльность для акционеров, балансируя между поиском качественных клиентов с умеренным уровнем риска и приемлемой доходностью. Несколько лет назад многие банки вели агрессивную политику, быстро наращивая портфель. Многие из них не выдержали, так как даже для рыночных клиентов кредитная нагрузка оказалась чрезмерной, не говоря о тех, кто был связан с этими банками. Сейчас все ищут нестандартные проекты, так как во всех традиционных сегментах бизнеса происходит укрупнение и вытеснение мелких игроков.

Сейчас много говорится о поддержке малого бизнеса, разрабатываются нацпроекты и специальные программы. Одна из самых известных – это программа «8,5», вы участвуете в ней?

Да, активно участвуем и видим, что программа по-настоящему востребована. Поэтому мы планируем расширить ее. Сейчас мы выдаем такие кредиты через отделения филиала «Корпоративный», но скоро программа будет масштабирована на всю сетку продаж продуктов для МСБ.

Как владельцу небольшой компании получить кредит по такой ставке?

В рамках программы представители МСБ могут получить льготный кредит на оборотные цели на сумму от 0,5 до 500 млн рублей на срок до 3 лет. Также это могут быть средства на инвестиционные цели до 2 млрд рублей до 10 лет. Рассчитывать на такую ставку могут предприниматели, работающие в сферах сельского хозяйства, туризма, информации и связи, энергетики, транспорта и здравоохранения. Также это обрабатывающее производство, водораспределение, утилизация отходов и бытовые услуги. Кроме того, образование, гостиничный бизнес, строительство и общепит. Культура, спорт, профессиональная и научная деятельность. Позднее программу распространили на небольшие магазины и бизнес по аренде недвижимого и движимого имущества (за исключением лизинга). Бизнес должен быть зарегистрирован в России и подходить под определение малого и среднего – то есть выручка за последний календарный год не превышает 2 млрд рублей, а число работников — 250 человек. Конечно, не должно быть задолженностей по налогам и сборам и другим обязательным платежам. Как и просрочек по прошлым кредитам или займам с госгарантией.

А чего вообще сейчас хочет малый и средний бизнес?

В общем того же, чего и розничные клиенты – получать банковские продукты как можно проще, с минимальным участием и трудозатратами. Запрос на цифровизацию есть во всех направлениях, но к банковскому бизнесу требования особенно высоки, ведь он связан с деньгами – здесь ошибки и промедления заметны сильнее.

И хотя большинство предпринимателей все еще воспринимают посещение банка как необходимость, сейчас их уже не так просто заставить это делать. В гарантийном бизнесе, например, удаленное оформление стало нормой.

И конечно, бизнес хочет от банков дешевых денег. Но рынок устроен так, что дешево обходятся короткие займы, и, желая сэкономить, предприниматели получают короткие деньги для финансирования долгосрочных проектов. Например, берут годовой кредит на покупку оборудования, которое окупится через пять лет, и потом не могут его вернуть. Поэтому очень важно правильно структурировать сделку и получить средства именно для своих целей. Конечно, проектное финансирование – это более сложный продукт, чем оборотное кредитование, но мы видим, что клиенты начинают лучше разбираться в таких вещах и более взвешенно подходят к выбору. Финансовая грамотность бизнеса растет – кризисы последних лет сделали предпринимателей опытнее.

Год назад произошло объединение РосЕвроБанка и Совкомбанка. В результате последний получил сильный блок по работе с малым и средним бизнесом. Как это повлияло на продукты для корпоративных клиентов?

Интеграция позволила нам стать полноценным универсальным банком. Сейчас Совкомбанк предоставляет своим клиентам весь спектр банковских продуктов для юридических лиц. Корпоративный блок РосЕвроБанка еще на этапе объединения активно подключился к обслуживанию клиентов Совкомбанка, привлекая при этом новых. В первую очередь мы усилили корпоративное кредитование.

Экспертизу РосЕвроБанка мы усилили новыми людьми, а также добавили нестандартные подходы, помогающие работать со сложными проектами. Сейчас мы работаем над расширением продуктовой линейки, исходя из потребностей клиентов, и это неминуемо ведет нас в сторону цифровизации.

Мы запускаем легкий кредит, который позволит оперативно принимать решения по минимуму документов, используя автоматизированные процессы. Кроме того, мы делаем комплексное решение для предоставления всех видов кредитных продуктов клиентам, обратившимся за электронной банковской гарантией.

Все это можно назвать комплексом упрощенных цифровых продуктов, и мы видим спрос на него со стороны клиентов. Одновременно с этим мы запустили новые кредитные продукты с крупным чеком, в том числе, для застройщиков в рамках 214-ФЗ. Проектное финансирование – это непростые сделки, в которых нужно учитывать массу факторов: коммерческая перспективность проекта недвижимости, потенциальный объем затрат, возможный диапазон падения цен и другие.