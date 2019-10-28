В Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием автобуса и пяти автомобилей

На трассе в Кингисеппском районе Ленобласти столкнулись пять машин и автобус. Водитель Lada Largus скончался на месте.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в понедельник, 28 октября. Об инциденте сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области. Столкновение, в котором погиб один человек и еще четверо пострадали, случилось на федеральной трассе А-180 («Нарва»). Магистраль соединяет Северную столицу и Эстонию.

Причиной массовой аварии стало то, что Lada Largus врезалась в стоящий впереди автобус марки Scania, который встал на дороге из-за другого происшествия. В результате погиб водитель «Лады» и пострадали четверо находившихся в салоне пассажиров.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина, насмерть сбивший подростка 25 мая 2019 года, проведет два года в колонии-поселении.