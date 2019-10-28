Житель Петербурга избил посетителя кафе

Пострадавший был госпитализирован без сознания.Фото:Pixabay

Пострадавший был госпитализирован без сознания.Фото:Pixabay

В Сланцах задержан 27-летний мужчина, который подозревается в нанесении телесных повреждений посетителю кафе.

Пострадавший был госпитализирован без сознания.

Конфликт между двумя мужчинами произошел в кафе, расположенном в доме №53 на улице Кирова в городе Сланцы, сообщили gazeta.spb.ru в ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти.

Ссора быстро переросла в драку, в ходе которой один из мужчин нанес другому телесные повреждения, а затем покинул заведение.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым правонарушителем, во дворе соседнего дома.

Задержанный был передан сотрудникам патрульно-постовой службы полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе задержан мужчина, который с ножом преследовал свою знакомую.