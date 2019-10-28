Три матча «Зенита» на «Газпром Арене» ограничат движение транспорта

Крестовский остров встанет в пробки 30 октября, 2 и 5 ноября. Ряд улиц в эти дни перекроют в связи с проведением футбольных матчей на «Газпром Арене» в Петербурге.

«Зенит» сыграет с клубом «Томь» в рамках Кубка России, встретится с ЦСКА в 15 туре РПЛ и проведет матч Лиги Чемпионов УЕФА с «РБ Лейпциг».

Движение транспорта будет прекращено на улице Савиной, набережной Гребного канала, Крестовском проспекте, Южной дорог, Северной дороге, Теннисной и Велосипедной аллеям. Ограничения будут действовать на отдельных участка с 00:00 до 24:00 30 октября, 2 и 5 ноября, сообщает комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ).

Улица Рюхина будет закрыта для транспорта 30 октября с 17:00 до 23:00, 2 ноября с 16:00 до 22:00 и 5 ноября с 17:55 до 24:00. Недоступен для автомобилей будет участок от проезда вдоль дом 1 по Кемской улице к Морскому проспекту.

С 20:00 до 23:00 30 ноября, с 19:00 до 22:00 2 ноября и с 20:55 до 24:000 5 ноября перекроют Яхтенную улицу от улицы Савушкина до Приморского проспекта и Приморский проспект от Беговой улицы до Яхтенной.

На ряде участков будут запрещена остановка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 26 и 27 октября в Петербурге вступили в силу новые ограничения движения.