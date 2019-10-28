В комитете по благоустройству не знают, как бороться со снегом на дорогах

Комитет по благоустройству Петербурга не может ответить на вопрос, как будет ночью 29 октября бороться с последствиями снегопада, который пообещали в региональном управлении МЧС.

Неизвестно, сколько машин выйдет на линию и где будут чистить дороги. Сайт ведомства не обновляется с 22 октября. В дежурной службе комитета не смогли ответить на вопрос, как ночью будут убирать город и посоветовали позвонить в приемную врио председателя КБ Сергея Малинина, однако там также не смогли дать точного ответа, сообщает «Мойка78».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в первый снежный день в Северной столице дорожно-транспортное происшествие случилось на трассе Сортавала. В серьезной аварии пострадали двое несовершеннолетних и женщина.