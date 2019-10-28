Ученые: по волосам можно определить шизофрению

Шизофрению возможно диагностировать, в том числе, по волосам. Фото: https://pixabay.com/

Шизофрению возможно диагностировать, в том числе, по волосам. Фото: https://pixabay.com/

Человеческий волос может послужить биомаркером шизофрении. К таким выводам пришли японские ученые.

Исследователи из Центра изучения мозга Института физико-химических исследований (RIKEN) обнаружили, что анализ волоса может помочь диагностировать шизофрению. Изначально специалисты проводили эксперименты на мышах. В ходе изучения эксперты выяснили, что в мозге мышей с слабым преимпульсным ингибированием происходит активная выработка фермента, который способствует образованию сероводорода.

Впоследствии, изучая умерших людей, страдавших шизофренией, ученые обнаружили повышенное содержание аналогичного фермента. Таким образом, уровень сероводорода в мозге может указывать на наличие у человека шизофрении.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученым удалось открыть вещество, предотвращающее рак, ожирение и старение.