СКА наконец порадовал болельщиков, победив «Северсталь»

Петербургская команда прервала антирекордную серию.

Встреча состоялась сегодня, 28 октября, в Череповце в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На льду встретились СКА и «Северсталь». Первыми забыли петербургские хоккеисты – счет открыл Йонас Кемппаинен на 38-й минуте. После этого игрок соперников сравнял счет на 54-й минуте. Вплоть до конца основного времени на табло было 1:1, все решила серия буллитов.

Напоминаем, что теперь СКА находится на втором месте в турнирной таблице. В следующий раз петербуржцы сыграют против «Витязя» – игра пройдет 30 октября в Подольске.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА потерпел пятое поражение подряд. В матче с ярославским «Локомотивом» армейцы проиграли в пятый раз подряд. Это худший показатель в истории команды. СКА проиграла со счетом 3:4 и в очередной раз огорчила своих болельщиков, которые не понимают, в чем дело.