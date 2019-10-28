Петербуржцы увидели световые столбы над городом

Что стало причиной явления – непонятно.

Фотографии появились в социальных сетях сегодня вечером, 28 октября. Обо всем сообщает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Не уточняется, где именно были сделаны снимки, но понятно, что световые столбы появились над Северной столицей. Откуда они берутся – сложно предположить, пока что это явление никто не комментировал.

Напоминаем, что недавно над Ленинградской областью и Санкт-Петербургом можно было увидеть северное сияние. Людям советовали выезжать за город, чтобы не мешало уличное освещение. Пользователи сети активно делились красивыми фотографиями и видеозаписями – зрелище выдалось захватывающим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Никольском жители заметили нечто похожее на северное сияние. Желтые точки виднелись ближе к горизонту над верхушками деревьев. Со слов подписчиков, явление вполне могло быть северным сиянием.