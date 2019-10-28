Apple выпустила новые AirPods Pro

Наушникам не страшна влага, а также они могут работать в режиме прослушивания музыки до пяти часов.

Мировые продажи новинки начнутся уже 30 октября, я России же они появятся только в ноябре. Известно, что за AirPods Pro придется отдать более 20 тысяч рублей. За эти деньги компания предлагает наушники, которым нипочем воздействие пота и воды. Также они хороши своим шумоподавлением – активировать его можно при помощи специального датчика на корпусе. Также у наушников есть «Прозрачный режим» – его использование позволяет слышать звуки внешнего мира.

«Это позволяет, например, услышать шум приближающегося автомобиля во время пробежки или не пропустить важное объявление в транспорте по пути на работу»,

— пояснили в компании.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Apple выпустит новый бюджетный iPhone SE 2. Знаменитый аналитик Мин-Чи Ко рассказал, что новое устройство будет иметь корпус iPhone 8, а по «начинке» будет близко к iPhone 11.