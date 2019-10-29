В Петербурге 1 ноября заложат подлодки «Уфа» и «Магадан»

В Петербурге 1 ноября заложат подлодки &#171;Уфа&#187; и &#171;Магадан&#187;
"Уфа" и "Магадан" будут построены для Тихоокеанского флота. Фото: pixabay

В Петербурге на «Адмиралтейских верфях» заложат одновременно две дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 — «Уфа» и «Магадан». Они будут построены для Тихоокеанского флота.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на слова главкома ВМФ Николая Евменова, на совещании обсуждалось строительство субмарин, а также использование новых технологий. Подлодки будут созданы для Тихого океана.

В декабре этого года на воду спустят подводную лодку того же проекта — «Волхов».

Предназначение субмарин заключается в патрулировании, разведке и охране коммуникаций. Также они могут уничтожить надводные судна и подлодки противника.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Балтийское море вышла первая подводная лодка проекта 636.3 для Тихоокеанского флота «Петропавловск-Камчатский».

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